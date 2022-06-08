08 Haziran 2022, Çarşamba
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Halk TV'de muhalefetin asıl amacını Kadri Gürsel itiraf etti! İşte hükümete yapılan alçak tehdit
Muhalefetin "seçim sonuçlarını kabul etmeyecekler" yalanıyla başlattığı iftira kampanyasının medyadaki ayağı Halk TV oldu. İsmail Saymaz'ın sunduğu programa katılan gazeteci Kadri Gürsel, muhalefetin dilinden düşürmediği yalana boyut atlattı. Sandık tarihi belli olduğu halde "seçim yapmıyorsan ülkede büyük olaylar çıkar" diyen Gürsel, "koltuğunuzdan indirileceksiniz" diyerek ekonomik saldırıların asıl amacının hükümeti yıpratmak olduğunu gözler önüne serdi.