08 Mayıs 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Halil Falyalı soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı! İşte örgüt şeması

Halil Falyalı soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı! İşte örgüt şeması

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.05.2022 19:02
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde uzun namlulu silahlarla öldürülen Halil Falyalı ve şoförüyle ilgili yürütülen soruşturma dosyasının ayrıntıları ortaya çıktı. Soruşturma birimlerinin yüzlerce ifade ve delilleri incelemesi sonucunda 13 kişilik ‘Söylemez Kardeşler Organize Suç Örgütü’nün şeması ortaya çıkarıldı.
Falyalı soruşturmasında yeni detaylar!
Falyalı soruşturmasında yeni detaylar!
Erdoğan’dan Anneler Günü paylaşımı
Erdoğan'dan Anneler Günü paylaşımı
TÜGVA saldırganı tutuklandı
TÜGVA saldırganı tutuklandı
Gözler Kabine toplantısında
Gözler Kabine toplantısında
Başkan Erdoğan Mehmetçiğe seslendi
Başkan Erdoğan Mehmetçiğe seslendi
Bakan Akar Suriye sınırında
Bakan Akar Suriye sınırında
Almanya’da PKK ve FETÖ varlığı
Almanya’da PKK ve FETÖ varlığı
NATO’nun nükleer kapasitesi ne?
NATO'nun nükleer kapasitesi ne?
MSB’den Anneler Günü’ne özel paylaşım
MSB’den Anneler Günü’ne özel paylaşım
Başkan Erdoğan’dan Anneler Günü mesajı
Başkan Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Halk TV’de övgü yağdırdı
Halk TV'de övgü yağdırdı
Özdağ’ın yalana inandırma stratejisi
Özdağ’ın yalana inandırma stratejisi
Daha Fazla Video Göster