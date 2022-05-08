08 Mayıs 2022, Pazar
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Halil Falyalı soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı! İşte örgüt şeması
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde uzun namlulu silahlarla öldürülen Halil Falyalı ve şoförüyle ilgili yürütülen soruşturma dosyasının ayrıntıları ortaya çıktı. Soruşturma birimlerinin yüzlerce ifade ve delilleri incelemesi sonucunda 13 kişilik ‘Söylemez Kardeşler Organize Suç Örgütü’nün şeması ortaya çıkarıldı.