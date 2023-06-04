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Hakan Fidan kimdir? Ali Yerlikaya kimdir? Cevdet Yılmaz kimdir? Mehmet Şimşek kimdir? İşte Türkiye Yüzyılının Kabinesi

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Giriş: 04.06.2023 10:24
Yeni Kabine açıklandı. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Kabine Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'yi yönetecek Kabine'de hangi yeni simler yer aldı? Kimler yerini korudu? Ayrıntıları Ankara'dan Kübra Bal aktardı.
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