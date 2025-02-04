04 Şubat 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Haddi aşan sözler sarf etmişti: Sizi zindanlarda yatırmazsak... | Cemal Enginyurt'a soruşturma
Haddi aşan sözler sarf etmişti: Sizi zindanlarda yatırmazsak... | Cemal Enginyurt’a soruşturma

Haddi aşan sözler sarf etmişti: Sizi zindanlarda yatırmazsak... | Cemal Enginyurt'a soruşturma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.02.2025 18:16
CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, bugün partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuşma yaptı. Enginyurt'un konuşmasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı. İşte Cemal Enginyurt'un CHP’ye katılır katılmaz sarf ettiği sözler.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Haddi aşan sözler sarf etmişti: Sizi zindanlarda yatırmazsak... | Cemal Enginyurt’a soruşturma
Sizi zindanlarda yatırmazsak...
"Sizi zindanlarda yatırmazsak..."
İstanbul’da kar alarmı! Kar bulutları ne zaman gelecek?
İstanbul'da kar alarmı! Kar bulutları ne zaman gelecek?
Erdoğan- Şara görüşmesinden yeni görüntüler geldi!
Erdoğan- Şara görüşmesinden yeni görüntüler geldi!
Tanju Özcan faturayı yazı işleri müdürüne kesti
Tanju Özcan faturayı yazı işleri müdürüne kesti
Gazzelileri sürgün girişimine karşıyız
"Gazzelileri sürgün girişimine karşıyız"
Başkan Erdoğan gençlere müjdeyi verdi
Başkan Erdoğan gençlere müjdeyi verdi
Kahramanmaraş’ta 2 yılda neler yapıldı?
Kahramanmaraş’ta 2 yılda neler yapıldı?
Ankara’da Başkan Erdoğan - Şara görüşmesi
Ankara'da Başkan Erdoğan - Şara görüşmesi
İmralı tarihi bir çağrı yapacak
"İmralı tarihi bir çağrı yapacak"
En büyük konut şantiye alanı Adıyaman’da
En büyük konut şantiye alanı Adıyaman’da
Teğmenlerin neden ihraç edildi? İşte gerekçesi
Teğmenlerin neden ihraç edildi? İşte gerekçesi
6 Şubat depremlerinin 2. yılı! Havadan görüntülendi
6 Şubat depremlerinin 2. yılı! Havadan görüntülendi
Daha Fazla Video Göster