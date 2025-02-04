Haddi aşan sözler sarf etmişti: Sizi zindanlarda yatırmazsak... | Cemal Enginyurt’a soruşturma

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, bugün partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuşma yaptı. Enginyurt'un konuşmasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı. İşte Cemal Enginyurt'un CHP’ye katılır katılmaz sarf ettiği sözler.

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