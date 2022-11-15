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Hablemitoğlu suikastı zanlısı Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'da mahkemede kalp krizi geçirdi

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Giriş: 15.11.2022 14:32
Kırmızı bültenle aranan ve Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Mustafa Levent Göktaş, Hasköy Bölge Mahkemesinde Türkiye'ye iadesiyle ilgili yapılan duruşmada kalp krizi geçirdi.
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