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Habertürk şehit annesinin Kılıçdaroğlu'na "Bizi hangi yüzle arıyor" diye tepki gösterdiği haberini sildi!

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Giriş: 18.02.2021 12:47
Güncelleme:18.02.2021 12:47
Şehit polis memuru Vedat Kaya’nın annesi Emine Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun telefonla görüşme isteğine karşı "Kılıçdaroğlu bizi hangi yüzle arıyor" dedi. Konuyu önce haberleştiren Habertürk, daha sonra bir şekilde haberi yayından kaldırdı. Habertürk'ün şehit annesinin sözlerinden rahatsız olması ve haberi kaldırması "Kimden talimat aldı?" sorusunu akıllara getirdi.

Gara'da şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın annesi Emine Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonla görüşme isteğini reddettiklerini belirterek "Kılıçdaroğlu bizi hangi yüzle arıyor" diyerek görüşme isteğine karşı çıktığını söyledi. Oğlunun ona kaçırılmadan bir gün önce hediye ettiği başörtüyü yanından ayırmadığını söyleyen acılı anne Kaya, "6 sene önce ağabeyinin düğününe geldikten sonra sabah hediye etti bu yazmayı ve akşam kaçırıldı. O gün bu gündür bu yazmayı yanımdan ayırmıyorum. Ölene kadar elimde olacak. Son nefesime kadar. Kılıçdaroğlu 2 sefer bizi aradı. Ama biz konuşmadık. Çünkü hangi yüzle bizi aradığını soruyoruz. Kılıçdaroğlu'na 2 defa mecliste oğlumun gelmesini istediğimi söyledim. Sessiz kaldı" dedi.

"CHP'YE HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ"
CHP'ye haklarını helal etmeyeceklerini kaydeden anne Kaya, "CHP milletvekili bize demiş ki oğlunuz size hakkını helal etmeyecek. Nasıl bize helal etmeyecek? Helal etmeyeceği kişiler varsa onlar da sizlersiniz. Biz de size hakkımızı helal etmiyoruz" dedi.

HABERTÜRK TALİMATLA YAYINDAN KALDIRDI!
Habertürk gazetesi önce söz konusu haberi sitesine taşısa da daha sonra apar topar yayından kaldırdı. Söz konusu habere tıklandığından "sayfa bulunamadı" uyarısının görülmesi dikkat çekti.

Habertürk'ün şehit annesinin Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği sözlerini içeren haberden neden rahatsız olduğu ve kimlerin talimatıyla yayından kaldırdığı merak konusu.

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