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Guy Ritchie ile Jason Statham Atlas 1948 Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi açılış programına katıldı

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Giriş: 26.02.2021 19:36
Güncelleme:26.02.2021 19:40
Antalya’da çekimleri süren aksiyon filmi 'Five Eyes' için Türkiye’de olan ünlü yönetmen Guy Ritchie ile Jason Statham da tarihi Atlas 1948 Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi açılış programına katıldı. Başkan Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Guy Ritchie ve Jason Statham'la birlikte fotoğraf çekindiler.

Antalya'da çekimleri süren aksiyon filmi 'Five Eyes' için Türkiye'de olan ünlü yönetmen Guy Ritchie ile Jason Statham da tarihi Atlas 1948 Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi açılış programına katıldı.

Başkan Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Guy Ritchie ve Jason Statham'la birlikte fotoğraf çekindiler.

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Guy Ritchie ile Jason Statham Atlas 1948 Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi açılış programına katıldı
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