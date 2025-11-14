Gürcistan’da uçak kazasında 20 şehit verdik! Enkaz bölgesine ekipler nasıl ulaştı?

Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yolunda Gürcistan’da düşen C-130 askeri kargo uçağında 20 kahraman askerimizi şehit verdik. Şehitlerimizin naaşlarını taşıyan A-400M uçak, 13 Kasım Perşembe akşamı Ankara’ya getirildi. Kazanın ilk anından itibaren enkaz bölgesine ulaşan A Haber ekibi, zorlu arazi şartlarında yürütülen arama-kurtarma ve kaza kırım incelemelerindeki kritik detayları yerinden takip etti. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, ilk 24 saatte yaşananları, enkaza ulaşma sürecini ve bölgedeki izlenimlerini canlı yayında anlattı.

