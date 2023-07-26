26 Temmuz 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Gurbetçi çocuk Türk bayrağını görünce ağladı! Asker ya da polis olmak istiyor

Gurbetçi çocuk Türk bayrağını görünce ağladı! Asker ya da polis olmak istiyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.07.2023 16:05
Norveç'ten Nevşehir'e gitmek için yola çılan gurbetçi ailenin çocuğu, sınırdaki Türk bayrağını görünce sevinçten ağlamaya başladı. Hüseyin Temel isimli çocuğun paylaşılan sosyal medyada paylaşılan görüntüsü büyük beğeni aldı. İşte o görüntü...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gurbetçi çocuk Türk bayrağını görünce ağladı!
Gurbetçi çocuk Türk bayrağını görünce ağladı!
İETT otobüsü cayır cayır yandı
İETT otobüsü cayır cayır yandı
CHP olağanüstü kurultaya mı gidecek?
CHP olağanüstü kurultaya mı gidecek?
Deprem bölgesinde iyileştirme çalışmaları!
Deprem bölgesinde iyileştirme çalışmaları!
Bakan Yerlikaya A Haber’de
Bakan Yerlikaya A Haber'de
Külliye’de Filistin Zirvesi!
Külliye'de Filistin Zirvesi!
CHP’de Tanju Özcan kararı! İhraç edildi
CHP'de Tanju Özcan kararı! İhraç edildi
PM’den MYK’ya takviye hamlesi
PM’den MYK’ya takviye hamlesi
Çin Dışişleri Bakanı Ankara’da
Çin Dışişleri Bakanı Ankara'da
CHP Halk TV’yi işten kovdu! Türkiye bir ilk
CHP Halk TV'yi işten kovdu! Türkiye bir ilk
Paketli gıda alırken dikkat!
Paketli gıda alırken dikkat!
Eylem peşindeki teröristler yakalandı
Eylem peşindeki teröristler yakalandı
Daha Fazla Video Göster