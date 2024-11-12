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Güranların avukatının “Devran” rahatsızlığı! Olayın kilit ismi “Devran” mı?

Güranların avukatının “Devran” rahatsızlığı! Olayın kilit ismi “Devran” mı?

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.11.2024 12:55
Güncelleme:12.11.2024 12:59
Diyarbakır'da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran soruşturması sürüyor. A Haber ekibi olayı ilk günden takip edip katil zanlısının yakalanması için önemli çalışmalara imza atıyor. Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek canlı yayında katil zanlısının tutuklu amca Salim Güran'ın oğlu  Devran Güran'ın da olabileceği üzerinde durdu. Bu iddia Salim Güran'ın avukatını harekete geçirdi. Avukat, Abdurrahman Şimşek'i arayarak neden Devran Güran'ın isminin zikredildiğini sordu. İşte tüm detaylar…
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