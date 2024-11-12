12 Kasım 2024, Salı
Güranların avukatının “Devran” rahatsızlığı! Olayın kilit ismi “Devran” mı?
Diyarbakır'da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran soruşturması sürüyor. A Haber ekibi olayı ilk günden takip edip katil zanlısının yakalanması için önemli çalışmalara imza atıyor. Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek canlı yayında katil zanlısının tutuklu amca Salim Güran'ın oğlu Devran Güran'ın da olabileceği üzerinde durdu. Bu iddia Salim Güran'ın avukatını harekete geçirdi. Avukat, Abdurrahman Şimşek'i arayarak neden Devran Güran'ın isminin zikredildiğini sordu. İşte tüm detaylar…