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Günlük test sayısı 92 bini yeni vaka sayısı ise 1400'ü geçti | 20 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı

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Giriş: 20.08.2020 20:48
Güncelleme:20.08.2020 20:50
Günlük test sayısı 92.301 ile salgının başladığı günden bu yana en yüksek rakamı görürken, bugün yapılan testlerin içerisinde ise 1.412 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Türkiye'de som 24 saatte 19 kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte vefat sayısı ise 6.058'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından 20 Ağustos Perşembe gününe ait koronavirüs verilerini paylaştı. İşte Türkiye'de son durum...

Günlük test sayısı 92.301 ile salgının başladığı günden bu yana en yüksek rakamı görürken, bugün yapılan testlerin içerisinde ise 1.412 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Türkiye'de som 24 saatte 19 kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte vefat sayısı ise 6.058'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından 20 Ağustos Perşembe gününe ait koronavirüs verilerini paylaştı. İşte Türkiye'de son durum...

Son 24 saatte 882 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 234 bin 797 oldu.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca,"Son 1 haftadaki ortalaması bin 245 olan yeni vaka sayımız bin 400'ü geçti. Buna karşı 3 Ağustos'ta 41 bin olan günlük test sayımız 92 binin üzerinde'' ifadelerini kullandı.

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Günlük test sayısı 92 bini vaka sayısı ise 1400'ü geçti
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