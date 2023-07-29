29 Temmuz 2023, Cumartesi
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Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'den Türkçe mesaj: Bizlerle omuz omuza verip savaştığınızı asla unutmayacağız
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin arasında yapılan görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda düzgün bir Türkçe ile konuşan Park Jin, Türkiye'nin yaptığı fedekarlıkları asla unutmadıklarını ifade ederken "Bizlerle omuz omuza vererek savaştınız" ifadelerini kullandı.