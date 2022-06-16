16 Haziran 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Gümrük kapılarında kontroller nasıl yapılıyor? Hangi teknolojik imkanlardan yararlanılıyor?
Edirne Kapıkule Sınır Kapısı, dünyanın işlem hacmi bakımından en önemli sınır kapılarından biri. Kapıkule'de yolculara rahat bir geçiş sağlanması, kaçakçıları önlemek amacıyla teknolojinin tüm olanaklarından yararlanılıyor. Detayları A Haber muhabiri Umut Işık aktardı.