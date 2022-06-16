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Gümrük kapılarında kontroller nasıl yapılıyor? Hangi teknolojik imkanlardan yararlanılıyor?

A Haber
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Giriş: 16.06.2022 11:09
Edirne Kapıkule Sınır Kapısı, dünyanın işlem hacmi bakımından en önemli sınır kapılarından biri. Kapıkule'de yolculara rahat bir geçiş sağlanması, kaçakçıları önlemek amacıyla teknolojinin tüm olanaklarından yararlanılıyor. Detayları A Haber muhabiri Umut Işık aktardı.
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