Gümrük kapılarında kontroller nasıl yapılıyor? Hangi teknolojik imkanlardan yararlanılıyor?

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı, dünyanın işlem hacmi bakımından en önemli sınır kapılarından biri. Kapıkule'de yolculara rahat bir geçiş sağlanması, kaçakçıları önlemek amacıyla teknolojinin tüm olanaklarından yararlanılıyor. Detayları A Haber muhabiri Umut Işık aktardı.

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