Gülistan Doku dosyasında şok itiraf: Valinin talimatıyla sim kartı gönderdim

Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruma polisi Şükrü Eroğlu’nun ifadeleri gündeme bomba gibi düştü. A Haber’in ilk kez ulaştığı 8 sayfalık ifadede Eroğlu, Gülistan Doku’ya ait SİM kartın valilik talimatıyla Ankara’ya gönderildiğini ve telefonun son sinyal bilgilerine göre gizli arama çalışmaları yapıldığını itiraf etti. İfadede yer alan para transferleri ve "etkin pişmanlık" talebi ise soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte.