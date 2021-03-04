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Güçlü Türkiye’nin güçlü kadınları! Bakan Selçuk’tan önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.03.2021 10:51
Güncelleme:04.03.2021 10:59
Türkiye'nin güçlü kadınlarını bir araya getiren 'Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi' bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk zirvede bir konuşma yaptı. Bakan Selçuk, “Kadınların kooperatif yoluyla güçlendirilmesi için yeni bir proje hazırlığımız bulunuyor. Bu yıl içerinde buna başlayacağız. Kadınlarımızın her alanda karar alma mekanizmalarında etkin bir şekilde yer almasını istiyoruz. Bu sadece siyasette değil her alanda bunu istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
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