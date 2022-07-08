Greve katılmayı reddeden doktor TTB'lilerce hedef gösteriliyor

Konya'da Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin ardından hekimleri sokağa çağıran Türkiye Tabipler Birliği, kaos ortamı yaratmak için harekete geçti. İstanbul Çapa Tıp Fakültesi önünde polislere saldıran TTB'liler bununla da kalmadı. Doktorların sokağa çıkmasıyla birlikte Türkiye genelinde pek çok vatandaş sağlık hizmeti alamadığı için mağdur olurken Isparta Şehir Hastanesi'nde hasta bakan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tamer Eryiğit, TTB'liler tarafından Twitter'da hedef gösterildi.

Doktor Ekrem Karakaya'nın Konya'da görev yaptığı hastanede katledilmesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Karakaya'nın annesi ve ağabeyini arayarak başsağlığı dileyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan da doktorlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi ve en üst düzeyde cezalandırılması için gereken adımları atmaya devam edeceklerini söyledi.

Öte yandan Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin ardından hekimleri sokağa çağıran TTB, kaos ortamı yaratmak için harekete geçti. İstanbul'da polislere saldıran TTB'liler bununla da kalmadı.

Doktorların sokağa çıkmasıyla birlikte Türkiye genelinde pek çok vatandaş sağlık hizmeti alamadığı için mağdur olurken Isparta'da görevine devam eden Op. Dr. Tamer Eryiğit, TTB'liler tarafından sosyal medyada hedef gösterildi.

'Tıbbiyeli Sözlük' isimli bir hesaptan yapılan paylaşımda "Dr Tamer Isparta şehir hastanesi. Tek hasta bakan doktor sizmişsiniz.. Doğru mu ? Diğerleri neden bakmıyor diye düşündünüz mü?" ifadeleriyle Doktor Tamer Eryiğit açık açık hedef alındı. Söz konusu paylaşımın altında Eryiğit'in fotoğrafının bulunduğu bir görsel paylaşıldı.

Faruk Erdem şunları söyledi:

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti hep konuşuyoruz. Bunları iyi ayırt etmek lazım. Bir doktorun bir hastaya bakmasını hedef göstermek doğru mu? Bir yemini var doktorun. Yaralı gelmiş bir hastaya bakmayacak mı? Demokratik tepkilerini mutlaka gösterecekler ama önüne gelen hastaya bakan meslektaşını tehdit etmek doğru değil.