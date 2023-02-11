11 Şubat 2023, Cumartesi
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Gözyaşları içinde enkazdan çıkartıldı! Komutanın elini öptü! 138. saatte enkazdan yeni mucize...
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından yapılan arama kurtarma çalışmalarında yeni bir mucize daha yaşandı. Abdülkerim Amca tam 138 saat sonra enkaz altından kurtarıldı. Abdülkerim Amca kendisini kurtaran ekipteki bir komutanın elini öperken yakınına sarılıp gözyaşları döktü. İşte o anlar...