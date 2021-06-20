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Gözler kabine toplantısında | Gündem yeni normalleşme süreci! Normalleşme kapsamında hangi kararlar açıklanacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.06.2021 18:22
Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkanlığında yarın toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi, koronavirüsle mücadelede yeni normalleşme süreci. Toplantıda yeni kararlar alınacak mı? Detayları Ankara’dan A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı...
Gündem yeni normalleşme süreci
Gündem yeni normalleşme süreci
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