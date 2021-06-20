20 Haziran 2021, Pazar
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Gözler kabine toplantısında | Gündem yeni normalleşme süreci! Normalleşme kapsamında hangi kararlar açıklanacak?
Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkanlığında yarın toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi, koronavirüsle mücadelede yeni normalleşme süreci. Toplantıda yeni kararlar alınacak mı? Detayları Ankara’dan A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı...