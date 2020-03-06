Gözlem noktasında rahatsızlanan Türk askeri, Türk ve Rus askeri konvoyu ile sınıra getirildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Putin arasında imzalanan İdlib Mutabakatı sonrasında ateşkes dün gece başladı. Anlaşma gereği 15 Mart’ta Türk ve Rus ordusu devriyelere başlayacaktı. Ancak sınır hattından gelen bir görüntü heyecan ve merak uyandırdı. Türk ve Rus askeri araçları beraber hareket ediyordu. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Yeni devriyenin olmadığı gözlem noktamızda rahatsızlanan bir askerimizin Türk ve Rus askeri konvoyu ile sınıra getirildiği öğrenildi.