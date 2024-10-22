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Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu!

Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.10.2024 18:52
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Başkan Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Büyükelçilerden Başkan Erdoğan’a güven mektubu!
Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu!
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