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Narin öldürülürken 4 şüpheli aynı odadaydı!

Narin öldürülürken 4 şüpheli aynı odadaydı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.10.2024 18:14
12 şüphelinin tutuklu olduğu Narin Güran soruşturmasında hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu. Anne, ağabey, amca ve itirafçı nevzat bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. İddianameden diğer ayrıntılar, A Haber muhabiri Sinan Yılmaz canlı yayında aktardı.
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Narin öldürülürken 4 şüpheli aynı odadaydı!
Narin öldürülürken 4 şüpheli aynı odadaydı!
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