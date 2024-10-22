Narin öldürülürken 4 şüpheli aynı odadaydı!

12 şüphelinin tutuklu olduğu Narin Güran soruşturmasında hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu. Anne, ağabey, amca ve itirafçı nevzat bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. İddianameden diğer ayrıntılar, A Haber muhabiri Sinan Yılmaz canlı yayında aktardı.

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