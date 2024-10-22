22 Ekim 2024, Salı
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
Devlet Bahçeli ve Başkan Erdoğan’ın mesajları! Uzman isimler A Haber’de

Devlet Bahçeli ve Başkan Erdoğan’ın mesajları! Uzman isimler A Haber’de

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.10.2024 16:15
MHP Grup Toplantıda Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı Öcalan çıkışı gündeme bomba gibi düştü. PKK’nın silah bırakma çağrısına yönelik Öcalan’ın DEM Grubu’nda konuşması ve Umut Hakkı sözleri tartışılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bahçeli’nin sözlerine destek verdi. Gelişmeleri A Haber’de uzman isimler değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Devlet Bahçeli ve Başkan Erdoğan’ın mesajları!
Devlet Bahçeli ve Başkan Erdoğan’ın mesajları!
DEM Parti MYK olağanüstü toplanıyor
DEM Parti MYK olağanüstü toplanıyor
’’Bu caniler bir daha gün yüzü göremeyecek’’
''Bu caniler bir daha gün yüzü göremeyecek''
Erdoğan: Terörün olmadığı bir Türkiye inşa edelim
Erdoğan: Terörün olmadığı bir Türkiye inşa edelim
Başkan Erdoğan: Onursuz bir biçimde öldü
Başkan Erdoğan: Onursuz bir biçimde öldü
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Bahçeli’nin bahsettiği Umut Hakkı nedir?
Bahçeli’nin bahsettiği Umut Hakkı nedir?
Latif Erdoğan A Haber’de anlattı
Latif Erdoğan A Haber'de anlattı
DEM Parti’den Bahçeli’ye yanıt
DEM Parti'den Bahçeli'ye yanıt
Devlet Bahçeli’den İmralı çıkışı
Devlet Bahçeli'den "İmralı" çıkışı
Bahçeli’den flaş Öcalan çıkışı!
Bahçeli'den flaş "Öcalan" çıkışı!
Yaralı kardeşini 2 KM omzunda taşıdı
Yaralı kardeşini 2 KM omzunda taşıdı
Daha Fazla Video Göster