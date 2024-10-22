22 Ekim 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Kör Nokta
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Devlet Bahçeli ve Başkan Erdoğan’ın mesajları! Uzman isimler A Haber’de
MHP Grup Toplantıda Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı Öcalan çıkışı gündeme bomba gibi düştü. PKK’nın silah bırakma çağrısına yönelik Öcalan’ın DEM Grubu’nda konuşması ve Umut Hakkı sözleri tartışılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bahçeli’nin sözlerine destek verdi. Gelişmeleri A Haber’de uzman isimler değerlendirdi.