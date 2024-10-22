Devlet Bahçeli ve Başkan Erdoğan’ın mesajları! Uzman isimler A Haber’de

MHP Grup Toplantıda Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı Öcalan çıkışı gündeme bomba gibi düştü. PKK’nın silah bırakma çağrısına yönelik Öcalan’ın DEM Grubu’nda konuşması ve Umut Hakkı sözleri tartışılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bahçeli’nin sözlerine destek verdi. Gelişmeleri A Haber’de uzman isimler değerlendirdi.

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