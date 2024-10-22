PKK/KCK’nın Avrupa yapılanmasına operasyon!

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, İstanbul ve Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ile ortak ve kritik bir operasyona imza attı. Terör örgütü PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren aynı aileden 3 terörist kıskıvrak yakalandı.

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