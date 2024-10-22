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Bahçeli’den DEM’e ince mesaj

Bahçeli’den DEM’e ince mesaj

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.10.2024 16:49
22 Ekim Türk siyasetinde bir milat mı? “Terörsüz Türkiye” çağrısı Türk siyasetinde neleri değiştirecek? MHP Devlet Bahçeli ve Başkan Erdoğan’ın mesajlarının kodları neler? Gazeteci Güngör Yavuzaslan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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