Bahçeli’den DEM’e ince mesaj

22 Ekim Türk siyasetinde bir milat mı? “Terörsüz Türkiye” çağrısı Türk siyasetinde neleri değiştirecek? MHP Devlet Bahçeli ve Başkan Erdoğan’ın mesajlarının kodları neler? Gazeteci Güngör Yavuzaslan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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