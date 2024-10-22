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Bahçeli’den “Öcalan” çıkışı! Kafasındaki strateji ne?

Bahçeli’den “Öcalan” çıkışı! Kafasındaki strateji ne?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.10.2024 23:29
TBMM’nin açılış töreninde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM grubu ile selamlaşması siyasette epeyce tartışılan konular arasında yer alırken bugün (22 EKİM 2024) MHP Grup Toplantısı’nda Bahçeli’den siyaseti hareketlendirecek bir açıklama geldi. Devlet Bahçeli, "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen teröristbaşı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. " ifadelerini kullandı. Bahçeli’nin ezber bozan açıklamaları A Haber canlı yayınında uzman isimler tarafından analiz edildi. Gazeteci Mahmut Övür Devlet Bahçeli'nin siyaset üstü bir konuşma yaptığı açıklarken, "Devlet Bey 'gelin açıktan konuşalım' dedi. Açıklamalarıyla sadece ezber bozmadı birilerini şoke etti" ifadelerini kullandı.
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