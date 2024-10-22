22 Ekim 2024, Salı
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Bahçeli'nin bahsettiği "umut hakkı" nedir?
MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında ezber bozan açıklamalarda bulundu. “Bunu dahi sineye çekmeye hazırız” diyen Bahçeli, "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa TBMM’ye gelsin ‘terör bitti’ desin" ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin bahsettiği "umut hakkı" nedir? Merak edilen sorunun cevabı A Haber’de…