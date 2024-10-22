22 Ekim 2024, Salı
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Bahçeli’nin mesajları nasıl okunmalı? MHP’li Mevlüt Karakaya A Haber’de
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, A Haber'de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ezber bozan 'İmralı' açıklamalarına yönelik konuştu. Karakaya, "Açılım değil, kardeşliği güçlendirme olarak görülmeli." ifadelerini kullandı. Öte yandan, Bahçeli'nin sözlerinin 2. çözüm süreci olmadığını vurgulayan Karakaya, "Amaç Türkiye'nin bekası" dedi.