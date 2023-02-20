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Gören şaşkınlığını gizleyemiyor! İşte Antakya’da şaşkına çeviren o yapı... A Haber havadan görüntüledi

A Haber
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Giriş: 20.02.2023 12:00
Depremlerin vurduğu Hatay Antakya'da 3 bine yakın bina neredeyse tamamen enkaza dönmüş durumda. Bazı binalar ise 'ibretlik' ayakta duruyor. Ayrıntılar A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı. Tepesinde kuş evi olan 5 katlı binadan geride bu görüntüler kaldı. Çevreden geçen vatandaşlar bu binayı görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
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Gören şaşkınlığını gizleyemiyor
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