Gören şaşkınlığını gizleyemiyor! İşte Antakya’da şaşkına çeviren o yapı... A Haber havadan görüntüledi

Depremlerin vurduğu Hatay Antakya'da 3 bine yakın bina neredeyse tamamen enkaza dönmüş durumda. Bazı binalar ise 'ibretlik' ayakta duruyor. Ayrıntılar A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı. Tepesinde kuş evi olan 5 katlı binadan geride bu görüntüler kaldı. Çevreden geçen vatandaşlar bu binayı görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

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