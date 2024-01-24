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Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek A Haber’e konuştu

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.01.2024 13:49
Cumhur İttifakı adayı olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek ilk sözlerini A Haber’de sarf etti. Ramazan Şimşek, “Cumhur İttifakı adayı olarak 2019 yılında seçim beyannamemizin yüzde 98’ini tamamladık. Gölbaşı çok özellikli bir ilçe. Strateji önemi var. Öğrenci ve turizm kenti bunu yanından sanayi bölgesi. Gölbaşı bu değerlere sahip bir ilçe. 30 bin öğrencinin olduğu yerde sinema salonu yoktu. Turizm bölgesine bir tane turist gelmiyordu. Bu beş yılda pandemiye ve tüm afetlere rağmen üretken belediyeciliğimiz ortaya koyduk. 2024’te de yeni projelerimiz var. Biz doğumdan ölüme kadar tüm vatandaşlarımızın yanındayız.” dedi.
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