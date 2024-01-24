24 Ocak 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek A Haber’e konuştu
Cumhur İttifakı adayı olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek ilk sözlerini A Haber’de sarf etti. Ramazan Şimşek, “Cumhur İttifakı adayı olarak 2019 yılında seçim beyannamemizin yüzde 98’ini tamamladık. Gölbaşı çok özellikli bir ilçe. Strateji önemi var. Öğrenci ve turizm kenti bunu yanından sanayi bölgesi. Gölbaşı bu değerlere sahip bir ilçe. 30 bin öğrencinin olduğu yerde sinema salonu yoktu. Turizm bölgesine bir tane turist gelmiyordu. Bu beş yılda pandemiye ve tüm afetlere rağmen üretken belediyeciliğimiz ortaya koyduk. 2024’te de yeni projelerimiz var. Biz doğumdan ölüme kadar tüm vatandaşlarımızın yanındayız.” dedi.