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Giresun'da sel meydana geldi, sağanak heyelana neden oldu! Mahsur kalanlar kurtarıldı

A Haber
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Giriş: 23.06.2023 11:25
Giresun'da sağanak sonrası meydana gelen selde birçok ev ile iş yeri su altında kaldı. Meydana gelen heyelanda mahsur kalanlar kurtarıldı. Detayları olay yerinde bulunan A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.
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