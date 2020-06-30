Giresun Valisi Ender Ünlü A Haber'e konuştu! Kayıp İkranur ile ilgili ilk açıklama |Video

Son dakika haberi; Giresun'un Bulancak ilçesinden 4 gün önce bir anda ortadan kaybolan 7 yaşındaki İkranur ile ilgili acı haber geldi. Giresun Valisi Ender Ünlü A Haber canlı yayınında acı olayı paylaştı. Vali Ünlü, İkranur'un cansız bedeninin evinin 7-8 kilometre uzağında dere yatağında bululduğunu doğruladı.

Son dakika haberi; Giresun'un Bulancak ilçesinden 4 gün önce bir anda ortadan kaybolan 7 yaşındaki İkranur ile ilgili acı haber geldi.

VALİ ÜNLÜ ACI HABERİ A HABER CANLI YAYININDA DOĞRULADI

Giresun Valisi Ender Ünlü A Haber canlı yayınında acı olayı paylaştı. Vali Ünlü, İkranur'un cansız bedeninin evinin 7-8 kilometre uzağında dere yatağında bululduğunu doğruladı.