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Giresun Valisi Ender Ünlü A Haber'e konuştu! Kayıp İkranur ile ilgili ilk açıklama |Video
Son dakika haberi; Giresun'un Bulancak ilçesinden 4 gün önce bir anda ortadan kaybolan 7 yaşındaki İkranur ile ilgili acı haber geldi. Giresun Valisi Ender Ünlü A Haber canlı yayınında acı olayı paylaştı. Vali Ünlü, İkranur'un cansız bedeninin evinin 7-8 kilometre uzağında dere yatağında bululduğunu doğruladı.
Son dakika haberi; Giresun'un Bulancak ilçesinden 4 gün önce bir anda ortadan kaybolan 7 yaşındaki İkranur ile ilgili acı haber geldi.
VALİ ÜNLÜ ACI HABERİ A HABER CANLI YAYININDA DOĞRULADI
Giresun Valisi Ender Ünlü A Haber canlı yayınında acı olayı paylaştı. Vali Ünlü, İkranur'un cansız bedeninin evinin 7-8 kilometre uzağında dere yatağında bululduğunu doğruladı.