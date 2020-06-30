30 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Giresun Valisi Ender Ünlü A Haber'e konuştu! Kayıp İkranur ile ilgili ilk açıklama |Video

Giresun Valisi Ender Ünlü A Haber'e konuştu! Kayıp İkranur ile ilgili ilk açıklama |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.06.2020 15:45
Güncelleme:30.06.2020 16:39
Son dakika haberi; Giresun'un Bulancak ilçesinden 4 gün önce bir anda ortadan kaybolan 7 yaşındaki İkranur ile ilgili acı haber geldi. Giresun Valisi Ender Ünlü A Haber canlı yayınında acı olayı paylaştı. Vali Ünlü, İkranur'un cansız bedeninin evinin 7-8 kilometre uzağında dere yatağında bululduğunu doğruladı.

Son dakika haberi; Giresun'un Bulancak ilçesinden 4 gün önce bir anda ortadan kaybolan 7 yaşındaki İkranur ile ilgili acı haber geldi.

VALİ ÜNLÜ ACI HABERİ A HABER CANLI YAYININDA DOĞRULADI

Giresun Valisi Ender Ünlü A Haber canlı yayınında acı olayı paylaştı. Vali Ünlü, İkranur'un cansız bedeninin evinin 7-8 kilometre uzağında dere yatağında bululduğunu doğruladı.

'Bataklık'ta FETÖ izi! Baronlar para aktarıyormuş
'Bataklık'ta FETÖ izi! Baronlar para aktarıyormuş
Vali Ünlü'den İkranur ile ilgili ilk açıklama
Vali Ünlü'den İkranur ile ilgili ilk açıklama
Çavuşoğlu'ndan Macron'a Libya tepkisi
Çavuşoğlu'ndan Macron'a Libya tepkisi
Barolar neden sokağa çıkma çağrısı yapıyor?
Barolar neden sokağa çıkma çağrısı yapıyor?
CHP kurultayı davalık oldu! Eski vekil yargıya başvurdu
CHP kurultayı davalık oldu! Eski vekil yargıya başvurdu
İzmir'deki opera ihalesi neden mahkemelik oldu?
İzmir'deki opera ihalesi neden mahkemelik oldu?
Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani ile görüşecek
Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani ile görüşecek
İBB’nin araç kiralama maliyeti iki katına çıktı
İBB’nin araç kiralama maliyeti iki katına çıktı
Yine Halk TV yine skandal!
Yine Halk TV yine skandal!
Başkan Erdoğan 8. kez dede oldu!
Başkan Erdoğan 8. kez dede oldu!
YÖK'ten 'İstanbul Şehir Üniversitesi' açıklaması
YÖK'ten 'İstanbul Şehir Üniversitesi' açıklaması
Bakan güzel haberi duyurdu
Bakan güzel haberi duyurdu
Daha Fazla Video Göster