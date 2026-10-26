Dünyada seçim fırtınası! Trump, Netanyahu, Lula, Vucic ve Sanchez için kritik süreç

Ekim ayının son haftasında dünya siyasetinin gündeminde seçimler var. Brezilya, İsrail, ABD, Yeni Zelanda, Sırbistan ve İspanya'daki seçim süreçleri, ülkelerin iç siyasetinin yanı sıra uluslararası ilişkiler açısından da önem taşıyor. İsrail'de Binyamin Netanyahu'nun siyasi geleceği, ABD'de Donald Trump yönetiminin Kongredeki hareket alanı, İspanya ve Yeni Zelanda'da ise hükümetlerin geleceği seçim gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.