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26 Ekim altın fiyatları: Gram altın yükselişte! Faruk Erdem'den alım fırsatı açıklaması
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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26 Ekim altın fiyatları: Gram altın yükselişte! Faruk Erdem'den alım fırsatı açıklaması

Altın fiyatları 26 Ekim Pazartesi gününe yükselişle başlarken gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına çevrildi. Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında altın ve petrol piyasalarındaki hareketliliği değerlendirdi. Gram altında 6 bin 500 lira seviyesine dikkat çeken Erdem, uzun vadeli yatırım düşünenler için fiyatlardaki gerilemenin fırsat olarak görülebileceğini söyledi.

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