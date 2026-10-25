Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi yıldızların istatistikleri! Kim hangi alanda önde?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında saat 26 Ekim Pazartesi saat 21.30'da başlayacağı belirtilen derbi öncesinde gözler yıldız futbolcuların performansına çevrildi. A Haber'de iki takımın kaleci, savunma, orta saha ve hücum oyuncularının istatistikleri karşılaştırıldı. Uğurcan Çakır ile Ederson'un kurtarış verilerinden Victor Osimhen ile Vedat Muriqi'in gol sayılarına kadar dikkat çeken rakamlar masaya yatırıldı.