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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi yıldızların istatistikleri! Kim hangi alanda önde?
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi yıldızların istatistikleri! Kim hangi alanda önde?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında saat 26 Ekim Pazartesi saat 21.30'da başlayacağı belirtilen derbi öncesinde gözler yıldız futbolcuların performansına çevrildi. A Haber'de iki takımın kaleci, savunma, orta saha ve hücum oyuncularının istatistikleri karşılaştırıldı. Uğurcan Çakır ile Ederson'un kurtarış verilerinden Victor Osimhen ile Vedat Muriqi'in gol sayılarına kadar dikkat çeken rakamlar masaya yatırıldı.

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