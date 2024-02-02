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Gezeravcı'ya uzayda uğurlama töreni! Dünyaya dönüş yolculuğunun yarın 14.00'te başlaması planlanıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.02.2024 18:11
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ve ekibi birazdan Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrılacak. Yolculuk öncesi vedalaşma töreni düzenleniyor. Gezeravcı, "Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı. Bu yolculuk Türkiye Yüzyılı'nda gençlerimiz için bir başlangıç olsun" dedi. Alper Gezeravcı istasyonda kaldığı yaklaşık iki haftalık sürede 13 farklı deney gerçekleştirdi. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki veda töreninde konuşan Gezeravcı: "Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı." dedi.
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