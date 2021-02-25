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Gerçek dışı rakamlarla algı kampanyası! Merkez Bankası rezervleri neden tartışmaya açılıyor? A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 25.02.2021 11:35
Güncelleme:25.02.2021 11:43
CHP'nin Merkez Bankası rezervi üzerinden yürüttüğü algı kampanyası ve olmayan rakamlar üzerinden başlattığı tartışma neyi amaçlıyor? Merkez Bankası rezervleri neden tartışlama açılıyor? "Rezervler buhar oldu" algısı nasıl çöktü? İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şener, "Merkez Bankası'nın görevi uluslararası ve ulusal şoklara karşı ekonomiyi korumak, Merkez Bankası da o 3 yıllık süreçte gerekli müdahaleyi yaptı" dedi.

CHP'nin Merkez Bankası rezervi üzerinden yürüttüğü algı kampanyası ve olmayan rakamlar üzerinden başlattığı tartışma neyi amaçlıyor? Merkez Bankası rezervleri neden tartışlama açılıyor? "Rezervler buhar oldu" algısı nasıl çöktü? İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

PİYASALARA DOĞAL OLARAK MÜDAHALE EDİLDİ

Aslında biliyorsunuz rezervlerle ilgili kısım tartışılan kısım bu kamuoyunda da yanlış anlaşıldı aslında sanki 1 yıllık bir rezervden bahsediliyormuş gibi konuşuldu ama aslında tartışılan kısım 2017 sonrası olan kısım. Hatırlarsanız 2017'den sonra özellikle uluslararası bağlamda jeopolitik anlamda ABD ile Çin arasındaki ticari gerginlik doğal olarak bütün uluslararası piyasalara yansımaya başlamıştı 2017'den sonra. 2018'de bu doruk noktasına ulaştı aslında baktığınızda. ABD ile Çin arasındaki ticari gerginlik küresel çaplı birçok emtianın fiyatlarının artmasını beraberinde getirdi. Birçok küresel gerginlikleri beraberinde getirdi. 2018 yılında Türk Lirasına dönük ülkemize dönük jeopolitik gerginlikten kaynaklanan hatırlayın Trump'ın tweetleri vardı ekonominizi mahvedeceğiz şeklinde. O dönemde bu kadar gerginliğin olduğu uluslararası konjonktürün ekonominin bu kadar dar boğazlar yaşadığı bir dönemde… Bu paraları o 3 yıllık süreçte nereye kullanıldığı net olarak belli. Devlet sisteminin işleyişi belli. O dönemde piyasalara doğal olarak müdahale edildi. İngiltere'deki bankaların elinde dahi o dönemde 50 milyar doların üzerinde TL vardı. Bu kadar büyük bir miktarda TL'yi açığa sattığınızda doğal olarak piyasaları altüst ediyorsunuz.

MERKEZ BANKASI'NIN GÖREVİ

Merkez Bankası'nın görevi de uluslararası ve ulusal şoklara karşı ekonomiyi korumak olduğuna göre doğal olarak buna Merkez Bankası'nın müdahale etmesi gerekiyor. Merkez Bankası da o 3 yıllık süreçte gerekli müdahaleyi yaptı. Kamuoyuna da bu rakamlar net olarak verildi. Yani bu 3 yıllık dönemde söylendiği gibi 128 milyar dolar değil bir defa azami söylenen rakam 90 milyar dolara yakın ve onun da 3 yıllık süreçte kullanıldığını ekonomiye müdahale amaçlı kullanıldığını görüyoruz.

Bu tür konuların yeniden gündeme gelmesi açıkçası uluslararası algıyı değiştiriyor.

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