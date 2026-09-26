Fonlarda son 3 ay mercek altında: Başsavcılık 7 fonun tüm kayıtları istedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında 7 şirkete ait fonların kuruluşundan tasfiye sürecine kadar tüm yatırımcı ve işlem kayıtları Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan istendi. Özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemindeki fon çıkışlarının adet, tutar ve bakiye bilgilerinin de incelenmesi talep edildi. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 51'e ulaşırken, A Haber muhabiri Kübra Tepeci son gelişmeleri aktardı.