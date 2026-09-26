MASAK'a sızan FETÖ yapılanmasına operasyon! 22 şüpheli hakkında işlem, 5 gözaltı

İstanbul merkezli ve Ankara'da yürütülen siyasal ve askeri casusluk soruşturmasında, MASAK'ın Entegre Mali İstihbarat Sistemi'ne (EMİS) yönelik yetkisiz işlemler mercek altına alındı. 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken 5 kişi gözaltına alındı, yurt dışında olduğu belirlenen 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İki şirkete kayyum atanırken, 3 eski MASAK Başkanı'nın da ifadeye çağrıldığı açıklandı. A Haber muhabiri Kübra Tepeci, operasyonun ayrıntılarını aktardı.