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MASAK'a sızan FETÖ yapılanmasına operasyon! 22 şüpheli hakkında işlem, 5 gözaltı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

MASAK'a sızan FETÖ yapılanmasına operasyon! 22 şüpheli hakkında işlem, 5 gözaltı

İstanbul merkezli ve Ankara'da yürütülen siyasal ve askeri casusluk soruşturmasında, MASAK'ın Entegre Mali İstihbarat Sistemi'ne (EMİS) yönelik yetkisiz işlemler mercek altına alındı. 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken 5 kişi gözaltına alındı, yurt dışında olduğu belirlenen 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İki şirkete kayyum atanırken, 3 eski MASAK Başkanı'nın da ifadeye çağrıldığı açıklandı. A Haber muhabiri Kübra Tepeci, operasyonun ayrıntılarını aktardı.

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