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Berat Albayrak neden hedefte? Merkez Bankası’nın rezerv gerçeği ne? Uzmanlar değerlendirdi

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Giriş: 24.02.2021 23:44
Güncelleme:24.02.2021 23:44
Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’la ilgili iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Önceki günlerde Berat Albayrak o iddiaları tek tek çürütmüş ve ‘‘her kuruşun izi sürülebilir’’ diyen Albayrak, hakkında karalama kampanyası başlatanlar için yargı yoluna gitmişti. CHP’nin ortaya attığı iftiraları işin uzmanları değerlendirdi. Gerçek CHP’nin iddialarının tam tersi çıktı. Peki, Berat Albayrak neden hedefte? Merkez Bankası’nın rezerv gerçeği ne? İşte bütün detaylar…
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