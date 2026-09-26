Tarımsal gıda sektörü dönüşüm projesi onaylandı: 750 milyon dolarlık kaynak

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye Tarımsal Gıda Sektörünün Dönüşümü Projesi'ni onayladı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile TKDK koordinasyonunda yürütülecek proje kapsamında Türkiye'ye 750 milyon dolarlık finansman sağlanacak. Tarımsal işletmelerin verimliliği ve katma değerinin artırılması hedeflenirken, Bakan İbrahim Yumaklı ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tarım ve kırsal kalkınmada uluslararası iş birliğinin güçleneceğini belirtti.