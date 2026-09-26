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“Güze” Gül Müzesi kapılarını A Haber'e açtı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

“Güze” Gül Müzesi kapılarını A Haber'e açtı

Gülün başkenti Isparta'nın Gönen ilçesine bağlı Güneykent beldesinde, gül bahçelerinin ortasında adeta bir sarayı andıran "Güze" Gül Müzesi, geçmişten günümüze uzanan asırlık serüveni gözler önüne seriyor. A Haber ekibinin canlı yayında ekranlara getirdiği müzenin kurucusu ve Güneykent'in eski belediye başkanı Fahrettin Gözgün, gülün tarihinden manevi anlamına, edebiyattaki yerinden 1 gram gül yağının ardındaki bin 400 güllük emeğe kadar pek çok ayrıntıyı paylaştı.

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