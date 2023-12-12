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Gerçeği o da gördü! Eski İYİ Partili Adnan Beker’in genel seçim itirafı: Tayyip Bey’e oy verdim

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Giriş: 12.12.2023 01:42
Genel seçimlerden sonra parti içinde karmaşa yaşayan CHP’den sonra İYİ Parti’de de kaos havası yaşanıyor. İP’te yaşanan yaprak dökümü Meral Akşener’i yavaş yavaş yalnızlaştırırken eski İYİ Partili Ankara Milletvekili Adnan Beker, katıldığı bir televizyon programında bomba açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs’ta oy kullanmadığını ancak 28 Mayıs’a tercihini Başkan Erdoğan’dan yana kullandığını itiraf eden Beker, “Kime vereyim başka bir aday yok ki" ifadelerini kullandı. Öte yandan Beker, Başkan Erdoğan hakkında “Gurur duyuyorum” dedi. İşte tüm detaylar…
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