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Gençlere 'gençlik kartı' müjdesi! Kültürel etkinlikler indirimli ve ücretsiz olacak

A Haber
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Giriş: 02.05.2023 14:50
Güncelleme:02.05.2023 15:03
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesinde “gençlik kartı” uygulaması başlatılacağını duyurmuştu.. Buna göre gençlere kültürel etkinlikler indirimli ve ücretsiz olacak.  Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek anlattı. Çekerek, "Gençlik kartı uygulamamız Türkiye’deki milyonlarca genci ilgilendiren 18-30 yaş arası herkesin faydalanabileceği kültürel faaliyetlerin, müzelerin, konserlerin festivallerin girişinde ücretsiz ya da indirimli kullanacağı bir sistem olacak. Bu gençler için bir ayrıcalık olacak. Burada tüm kültürel faaliyetlerden bahsediyoruz. Bunun içinde tiyatro, sinema, sanat galeri her türlü faaliyete geçerli olacak. Özellikle üniversite öğrencilerinin birçok ihtisas alanında hem öğrenim alanıyla ilgili ihtiyacı giderecek. Kültürel gelişim içinde katkı sağlayacak. Bu sistem biz gençleri mutlu ediyor. Bu seçim sonrası uygulamaya alınacak. Gençleri önceleyen gençlere ayrıcalıklı hissettiren bir kart olacak." ifadelerini kullandı.
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