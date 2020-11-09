Gence'deki Osmanlı sancağı ilk kez A Haber'de! İşte Bakü Fatihi'nin sancağı

Azerbaycan'ın Rus ve ermeni işgaline karşı yürüttüğü mücadelelerle tanınan ve Bakü Fatihi olarak anılan Osmanlı Komutanı Nuri Killigil Gence'de saygıyla anılıyor. A Haber ekibi Killigil'in Gence'de bıraktığı sancağı ilk kez görüntüledi. A Haber yurt haberler müdürü detayları aktardı. Osmanlı bayrağının emanetçisi Fuzuli Hüseyinov, "Bu bayrak bizim milletimizin ve aynı zamanda Türkiye ordusundan yadigar kalmıştır." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın Rus ve ermeni işgaline karşı yürüttüğü mücadelelerle tanınan ve Bakü Fatihi olarak anılan Osmanlı Komutanı Nuri Killigil Gence'de saygıyla anılıyor. A Haber ekibi Killigil'in Gence'de bıraktığı sancağı ilk kez görüntüledi. A Haber yurt haberler müdürü detayları aktardı. Osmanlı bayrağının emanetçisi Fuzuli Hüseyinov, "Bu bayrak bizim milletimizin ve aynı zamanda Türkiye ordusundan yadigar kalmıştır." ifadelerini kullandı.

İŞTE BAKÜ FATİHİ'NİN SANCAĞI

Azerbaycanlılar milli kahramanları Nuri Paşa'yı saygıyla anıyor. Azerbaycan'da babadan oğula Osmanlı emaneti korunuyor. Osmanlı bayrağının emanetçisi Fuzuli Hüseyinov, "Bu bayrak bizim milletimizin ve aynı zamanda Türkiye ordusundan yadigar kalmıştır. Bugün Azerbaycan'da bayrak günüydü bayramdır. İki kat bayramdı. Şuşa şehrini düşmandan azad etmişiz." ifadelerini kullandı.