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Genç Kart uygulaması yürürlükte! Gençlere sanatsal etkinlik ücretsiz veya indirimli olacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.03.2024 14:06
Genç Kart uygulaması yürürlüğe girdi. 18 yaşına giren gençler 1 yıl boyunca bu karttan faydalanabilecek. Gençlere sanatsal etkinlik ücretsiz veya indirimli olacak. Bakanlığa bağlı müze ve ören yerleri ücretsiz olacak. Başvurular Kültür ve Turizm Bakanlığı üzerinden olacak. Uygulamanın ayrıntılarını A Haber muhabiri Merve Pekmez Ankara'dan aktardı.
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