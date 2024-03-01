Genç Kart uygulaması yürürlükte! Gençlere sanatsal etkinlik ücretsiz veya indirimli olacak

Genç Kart uygulaması yürürlüğe girdi. 18 yaşına giren gençler 1 yıl boyunca bu karttan faydalanabilecek. Gençlere sanatsal etkinlik ücretsiz veya indirimli olacak. Bakanlığa bağlı müze ve ören yerleri ücretsiz olacak. Başvurular Kültür ve Turizm Bakanlığı üzerinden olacak. Uygulamanın ayrıntılarını A Haber muhabiri Merve Pekmez Ankara'dan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN