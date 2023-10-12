13 Ekim 2023, Cuma
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Gazze'ye ölüm ablukası 6. gününde!
İsrail - Hamas çatışması 6. gününde de sürüyor. Gazze 6 gündür bombalanıyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, bölgeden sıcak gelişmeleri aktardı. Kavasoğlu, "BM’nin bir şey yapması gerekmiyor mu? Tek görevi rakamları güncellemek mi? Bir insani koridor açılması gerekir açıklaması yapıyorlar Gazzeliler bunu yapamayacağını göre harekete geçmeleri gerekmiyor mu artık? Biz Ukrayna’da başımızı nereye çevirsek BM araçlarını görüyorduk. Burada hiç görmedim daha." dedi. Uluslararası Hukuk Uzmanı Prof. Dr. Selami Kuran "Bu uluslararası hukuk çerçevesinde açık ve net olarak bir toprak ve egemenlik meselesidir. BMGK’nın kararları ki bunlar bağlayıcıdır uymadığı takdirde müeyyideleri uygulaması lazım. Gerekirse askeri yaptırımlar. Hukuk olmazsa adalet olmaz. Bu gerçekleri küresel güçlerin yüzüne vurmamız lazım." ifadelerini kullandı.