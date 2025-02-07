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Gazze’ye çökme planı Trump’ın damadının çıktı! Hayalleri Filistinlileri topraksız bırakmak

Gazze’ye çökme planı Trump’ın damadının çıktı! Hayalleri Filistinlileri topraksız bırakmak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.02.2025 10:15
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden ettikten sonra bölgeyi ABD'nin kontrolüne alma fikrine tepki büyüyor. Skandal planın fikir babası tartışılırken gözler Trump'ın damadı Jared Kushner'a çevrildi. Kushner yaklaşık bir yıl önce aynı cümleleri kurmuş, “Gazze kıyısındaki mülkler çok değerli olabilir” demişti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına ABD’den katılan gazeteci İrfan Sapmaz değerlendirdi.
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Gazze’ye çökme planı Trump’ın damadının çıktı! Hayalleri Filistinlileri topraksız bırakmak
Gazze’ye çökme planı Trump’ın damadının çıktı!
Gazze’ye çökme planı Trump’ın damadının çıktı!
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