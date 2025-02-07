07 Şubat 2025, Cuma
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Gazze’ye çökme planı Trump’ın damadının çıktı! Hayalleri Filistinlileri topraksız bırakmak
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden ettikten sonra bölgeyi ABD'nin kontrolüne alma fikrine tepki büyüyor. Skandal planın fikir babası tartışılırken gözler Trump'ın damadı Jared Kushner'a çevrildi. Kushner yaklaşık bir yıl önce aynı cümleleri kurmuş, “Gazze kıyısındaki mülkler çok değerli olabilir” demişti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına ABD’den katılan gazeteci İrfan Sapmaz değerlendirdi.