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Gazzelilerin son sığınağı Refah vuruluyor! İşgalci İsrail devleti kara saldırısı başlattı

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 07.05.2024 11:49
Son dakika haberleri… Terör devleti İsrail ateşkes teklifini reddederek mazlumların son sığınağı olan Refah’a kara saldırısı başlattı. İşgalci devletin askerleri Refah Sınır Kapısı’nı ele geçirdi. Bölgedeki gelişmeleri A haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Toğrul İsmayıl değerlendirdi.
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