07 Mayıs 2024, Salı
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Gazzelilerin son sığınağı Refah vuruluyor! İşgalci İsrail devleti kara saldırısı başlattı
Son dakika haberleri… Terör devleti İsrail ateşkes teklifini reddederek mazlumların son sığınağı olan Refah’a kara saldırısı başlattı. İşgalci devletin askerleri Refah Sınır Kapısı’nı ele geçirdi. Bölgedeki gelişmeleri A haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Toğrul İsmayıl değerlendirdi.