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Gazzelilerin kuzeye yolculuğu başladı

Gazzelilerin kuzeye yolculuğu başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.01.2025 10:00
Rehine krizinin çözülmesiyle birlikte İsrail ordusu, sivillerin yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) güneyden kuzeye geçebileceğini duyurdu. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin batısında bulunan sahildeki er-Raşid Caddesi üzerinden yaya olarak Netzarim Koridoru'ndan kuzeye geçebileceklerini kaydetti.
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Gazzelilerin kuzeye yolculuğu başladı
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