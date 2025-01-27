28 Ocak 2025, Salı
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Gazzelilerin kuzeye yolculuğu başladı
Rehine krizinin çözülmesiyle birlikte İsrail ordusu, sivillerin yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) güneyden kuzeye geçebileceğini duyurdu. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin batısında bulunan sahildeki er-Raşid Caddesi üzerinden yaya olarak Netzarim Koridoru'ndan kuzeye geçebileceklerini kaydetti.