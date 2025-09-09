09 Eylül 2025, Salı
Gazzeli çocuklar için 'boş sıralar' etkinliği! AK Parti'den farkındalık oluşturan etkinlik
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, yeni eğitim-öğretim yılı başlarken Gazze'de şehit edilen ve savaş nedeniyle eğitim hakkından mahrum bırakılan çocuklara dikkat çekmek için Türkiye genelinde “Boş sıralar" etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında 81 ilin şehir meydanlarına okul sıraları yerleştirilerek basın açıklaması yapıldı.