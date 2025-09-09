09 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Gazzeli çocuklar için 'boş sıralar' etkinliği! AK Parti'den farkındalık oluşturan etkinlik
Gazzeli çocuklar için ’boş sıralar’ etkinliği! AK Parti’den farkındalık oluşturan etkinlik

Gazzeli çocuklar için 'boş sıralar' etkinliği! AK Parti'den farkındalık oluşturan etkinlik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.09.2025 16:35
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, yeni eğitim-öğretim yılı başlarken Gazze'de şehit edilen ve savaş nedeniyle eğitim hakkından mahrum bırakılan çocuklara dikkat çekmek için Türkiye genelinde “Boş sıralar" etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında 81 ilin şehir meydanlarına okul sıraları yerleştirilerek basın açıklaması yapıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazzeli çocuklar için ’boş sıralar’ etkinliği! AK Parti’den farkındalık oluşturan etkinlik
Konu ile ilgili soruşturma devam ediyor
"Konu ile ilgili soruşturma devam ediyor"
Başkan Erdoğan Suudi bakanı kabul etti
Başkan Erdoğan Suudi bakanı kabul etti
Gazzeli çocuklar için ’boş sıralar’ etkinliği!
Gazzeli çocuklar için 'boş sıralar' etkinliği!
CHP’de kim kimi ihraç edecek?
CHP'de kim kimi ihraç edecek?
Drone avcısı İlter Yunanistan’da gündem!
Drone avcısı İlter Yunanistan'da gündem!
CHP bölünüyor mu?
CHP bölünüyor mu?
Özgür Özel Taksim’de
Özgür Özel Taksim'de
CHP’nin 15 Eylül ve 21 Eylül planı ne?
CHP'nin 15 Eylül ve 21 Eylül planı ne?
CHP’li vekilden polise skandal sözler!
CHP’li vekilden polise skandal sözler!
CHP’de parti içi kriz büyüyecek mi?
CHP'de parti içi kriz büyüyecek mi?
Hikmet Çetin, FETİ yıldız ile görüştü!
Hikmet Çetin, FETİ yıldız ile görüştü!
İzmir saldırganı yargılamada çocuk mu sayılacak?
İzmir saldırganı yargılamada "çocuk" mu sayılacak?
Daha Fazla Video Göster